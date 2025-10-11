Australia, schianto aereo leggero: tre vittime

Un aereo leggero è precipitato sabato mattina a Shellharbour, nello stato australiano del New South Wales, poco dopo il decollo. Le tre persone a bordo sono morte
