Usa, protestano a Portland contro l’ICE vestiti da animali

Rane, giraffe ed elefanti. Un gruppo di manifestanti travesto da animali si è radunato davanti a una sede dell'ICE a Portland in segno di protesta. I dimostranti si sono scontrati con gli agenti federali e almeno una persona è stata arrestata dopo che le autorità avevano avvertito che il traffico veicolare diretto alla struttura dell'ICE non doveva essere bloccato