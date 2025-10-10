Esplora tutte le offerte Sky
Ucraina, colpite infrastrutture energia: black-out a Kiev

Mondo

Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. L'est di Kiev è rimasto senza elettricità. "La riva sinistra è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.

