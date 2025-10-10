Tregua a Gaza, palestinesi tornano verso le loro case

Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati verso il nord della Striscia di Gaza il 10 ottobre, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L’accordo prevede il ritiro parziale delle truppe e la liberazione di ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi. Previsto anche l’ingresso di aiuti umanitari e medici nelle aree più colpite.
