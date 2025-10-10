Terremoto Filippine, allarme tsunami dopo nuova scossa

Una forte scossa di assestamento di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine innescando una nuova allerta tsunami. L'agenzia sismica nazionale Phivolcs ha lanciato l'allarme per possibili onde anomale nelle prossime ore.
