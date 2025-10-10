Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto Filippine, allarme tsunami dopo nuova scossa

Mondo

Una forte scossa di assestamento di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine innescando una nuova allerta tsunami. L'agenzia sismica nazionale Phivolcs ha lanciato l'allarme per possibili onde anomale nelle prossime ore.

