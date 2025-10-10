Migliaia di palestinesi sfollati tornano a Gaza City

Migliaia di palestinesi sfollati sono tornati alle loro case dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Un timelapse ha ripreso una colonna di persone dirette a nord verso Gaza City.
