Israele, preghiere a Tel Aviv in attesa del rilascio ostaggi

Mondo

A Tel Aviv un drone ha ripreso numerosi cittadini israeliani partecipare alla preghiera mattutina in attesa del rilascio degli ostaggi. L’accordo firmato da Israele e Hamas prevede la loro liberazione in cambio di prigionieri palestinesi e l'avvio di un ritiro graduale delle truppe israeliane da Gaza.

