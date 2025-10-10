A Teheran, il 10 ottobre, migliaia di iraniani hanno manifestato a sostegno dei palestinesi dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Durante il corteo, i dimostranti hanno bruciato una bandiera statunitense e sventolato bandiere iraniane e palestinesi dopo la preghiera del venerdì. Il cessate il fuoco, ratificato da Israele, è stato attivato a mezzogiorno e prevede il ritiro parziale delle truppe da Gaza entro 24 ore. La guerra, durata quasi due anni, ha aggravato l’isolamento internazionale di Israele e destabilizzato l’intero Medio Oriente.
Prossimi video
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
Mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
Mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
Mondo
Perù, destituita la presidente Boluarte dopo voto Congresso
Mondo
Striscia di Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Argentina, scoperti fossili di 70 milioni di anni fa
Mondo