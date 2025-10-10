Esplora tutte le offerte Sky
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua

Mondo

A Teheran, il 10 ottobre, migliaia di iraniani hanno manifestato a sostegno dei palestinesi dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Durante il corteo, i dimostranti hanno bruciato una bandiera statunitense e sventolato bandiere iraniane e palestinesi dopo la preghiera del venerdì. Il cessate il fuoco, ratificato da Israele, è stato attivato a mezzogiorno e prevede il ritiro parziale delle truppe da Gaza entro 24 ore. La guerra, durata quasi due anni, ha aggravato l’isolamento internazionale di Israele e destabilizzato l’intero Medio Oriente.

