Tregua a Gaza, i palestinesi tornano verso casa. Il video in timelapse

Mondo

Con il cessate il fuoco migliaia di sfollati si dirigono verso Gaza City, nel Nord della Striscia. Verso le loro case, o quel che ne resta dopo l'offensiva israeliana. Ma sono ancora molte le limitazioni per il movimento degli abitanti 

E' in vigore la tregua a Gaza, con l'esercito israeliano che ha completato il ritiro previsto dal piano di pace tra Israele e Hamas. Con il cessate il fuoco migliaia di palestinesi sfollati si dirigono verso Gaza City, nel Nord della Striscia. Verso le loro case, o quel che ne resta dopo l'offensiva israeliana. Ma sono ancora molte le limitazioni per il movimento dei palestinesi.  Il portavoce dell'esercito israeliano ha diffuso un post sui social, in arabo e in inglese, con precise indicazioni per gli abitanti di Gaza. "Desideriamo chiarire diversi punti per prevenire attriti e malintesi. In conformità con l'accordo, le truppe dell'Idf continueranno a essere presenti in varie aree della Striscia di Gaza. È necessario evitare di avvicinarsi alle forze militari. Avvicinarsi mette a rischio la vostra vita". Il portavoce quindi indica quali sono gli spostamenti possibili e le strade aperte nella Striscia: "Il movimento da sud a nord nella Striscia di Gaza sarà consentito attraverso le vie Rashid e Salah al-Din. Ai residenti viene segnalato che nel nord della Striscia è estremamente pericoloso avvicinarsi alle aree di Beit Hanoun, Beit Lahiya, Shejaiya, e a qualsiasi zona in cui vi sia una concentrazione di truppe". "Ai residenti viene inoltre segnalato che nel sud della Striscia è estremamente pericoloso avvicinarsi all'area del valico di Rafah, al corridoio Filadelfia, e a qualsiasi concentrazione di truppe nella regione di Khan Yunis".  "Nella zona marittima lungo tutta la costa della Striscia, vi è un alto rischio per pescatori, bagnanti e subacquei, ai quali si raccomanda di non entrare in mare nei prossimi giorni - continua il post - non dirigetevi verso il territorio israeliano e non avvicinatevi alla zona di sicurezza. Avvicinarsi alla zona di sicurezza è estremamente pericoloso. Per la vostra sicurezza, non iniziate a spostarvi verso queste aree fino a quando non sarà stata concessa un'autorizzazione ufficiale", conclude il messaggio. 

 

