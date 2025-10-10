Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, esplosioni dopo cessate il fuoco Israele-Hamas

Mondo

A Gaza numerose esplosioni hanno prodotto grandi colonne di fumo poche ore dopo la ratifica di un cessate il fuoco tra il governo israeliano e Hamas. L’accordo prevede il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi e l'avvio di un ritiro graduale delle truppe israeliane da Gaza.

Prossimi video

Israele, preghiere a Tel Aviv in attesa del rilascio ostaggi

Mondo

Tregua a Gaza, i palestinesi tornano verso casa. Il video in timelapse

Mondo

Nobel Pace a Maria Corina Machado, le ragioni della scelta

Mondo

Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid

Mondo

Terremoto Filippine, persone si radunano durante scossa

Mondo

Gaza, esplosioni dopo cessate il fuoco Israele-Hamas

Mondo