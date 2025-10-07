Concerto rock per il libro del presidente argentino Milei

Il presidente argentino Javier Milei ha trasformato il lancio del suo libro in un concerto rock, esibendosi davanti a migliaia di sostenitori. Bandiera, palloncini e fumogeni viola hanno animato l’evento, durante il quale Milei ha cantato “Rock del Gato” dei Ratones Paranoicos
