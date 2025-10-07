Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Concerto rock per il libro del presidente argentino Milei

Mondo

Il presidente argentino Javier Milei ha trasformato il lancio del suo libro in un concerto rock, esibendosi davanti a migliaia di sostenitori. Bandiera, palloncini e fumogeni viola hanno animato l’evento, durante il quale Milei ha cantato “Rock del Gato” dei Ratones Paranoicos

Prossimi video

Brasile, scontri a Brasilia tra polizia e pro-palestinesi

Mondo

Il piano di pace di Trump per Gaza in 20 punti: i negoziati

Mondo

Nobel per la Fisica, premiati tre studiosi di quantistica

Mondo

Concerto rock per il libro del presidente argentino Milei

Mondo

Russia, Putin compie 73 anni: tutte le amicizie del presidente

Mondo

Gaza, sopravvissuto a 7 ottobre: "Perché sono vivo"

Mondo