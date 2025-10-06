La polizia australiana ha arrestato un uomo accusato di aver aperto il fuoco dalla finestra di un appartamento di Sydney e di aver ferito gravemente almeno una persona. Il sospettato ha sparato fino a 50 colpi con un fucile calibro .30 nel sobborgo di Croydon Park. Il video di un testimone oculare ha ripreso il momento degli spari.
Prossimi video
Sydney, video riprende la sparatoria: arrestato un uomo
Mondo
Usa, Trump al 250esimo anniversario della Marina militare
Mondo
Corea del Nord, Kim visita nave guerra da 5mila tonnellate
Mondo
Crollo scuola Indonesia, oltre 50 vittime e 13 dispersi
Mondo
Gaza, Trump: sta per finire a conflitto di tremila anni
Mondo
Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano
Mondo
Manchester, raduno pro-Israele dopo attacco a sinagoga
Mondo