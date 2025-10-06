Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda

Il 6 ottobre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale il capo di Stato lituano Gitanas Nauseda in visita ufficiale. All’incontro era presente anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Il colloquio ha rafforzato i rapporti bilaterali tra Italia e Lituania. I due leader hanno discusso di cooperazione europea, sicurezza regionale e relazioni internazionali.
