Inondazioni e frane in India, diversi morti e dispersi

Le inondazioni e le frane provocate dalle incessanti piogge nella regione collinare orientale indiana di Darjeeling hanno ucciso almeno 18 persone, dopo aver spazzato via case, strade e ponti, hanno affermato le autorità, mentre il bilancio delle vittime nel vicino Nepal è salito a 50.
