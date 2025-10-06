Esplora tutte le offerte Sky
Inondazioni e frane in India, diversi morti e dispersi

Mondo

Le inondazioni e le frane provocate dalle incessanti piogge nella regione collinare orientale indiana di Darjeeling hanno ucciso almeno 18 persone, dopo aver spazzato via case, strade e ponti, hanno affermato le autorità, mentre il bilancio delle vittime nel vicino Nepal è salito a 50.

