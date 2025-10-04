Esplora tutte le offerte Sky
Rotta di collisione, lo speciale di Sky Tg24

Mondo

Dal sequestro della nave da crociera Achille Lauro alla crisi di Sigonella, quarant'anni dopo Sky Tg24 ripercorre lo strappo che si consumò tra Italia e Stati Uniti con il documentario "Rotta di Collisione" di Max Giannantoni e Nino Spampinato

