Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele

Venerdì 3 ottobre, l'esercito israeliano ha intercettato e abbordato la "Marinette ", ritenuta l'ultima nave ancora in navigazione verso Gaza, della Global Sumud Flotilla. I membri dell'equipaggio hanno esposto dei cartelli davanti alla telecamera in diretta a bordo della nave, dicendo di aver visto delle "navi da guerra" avvicinarsi, poco prima che i soldati israeliani salissero a bordo.