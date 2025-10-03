Venerdì 3 ottobre, l'esercito israeliano ha intercettato e abbordato la "Marinette ", ritenuta l'ultima nave ancora in navigazione verso Gaza, della Global Sumud Flotilla. I membri dell'equipaggio hanno esposto dei cartelli davanti alla telecamera in diretta a bordo della nave, dicendo di aver visto delle "navi da guerra" avvicinarsi, poco prima che i soldati israeliani salissero a bordo.
Prossimi video
Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga
Mondo
Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele
Mondo
Flotilla, Tajani: parlamentari in partenza, stanno bene
Mondo
Avvistati droni sospetti, riapre dopo alcune ore l'aeroporto di Monaco di Baviera
Mondo
Flotilla: abbordata da Israele anche Marinette, l'ultima barca
Mondo
Scoppia incendio in raffineria della Chevron a El Segundo
Mondo
Sky TG24 Mondo: puntata del 2 ottobre 2025
Mondo