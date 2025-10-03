Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele

Esplora tutte le offerte Sky
Venerdì 3 ottobre, l'esercito israeliano ha intercettato e abbordato la "Marinette ", ritenuta l'ultima nave ancora in navigazione verso Gaza, della Global Sumud Flotilla. I membri dell'equipaggio hanno esposto dei cartelli davanti alla telecamera in diretta a bordo della nave, dicendo di aver visto delle "navi da guerra" avvicinarsi, poco prima che i soldati israeliani salissero a bordo.

