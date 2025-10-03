Flotilla, la Marinette, l'ultima barca rimasta, abbordata dall'Idf

L'imbarcazione battente bandiera polacca era rimasta indietro rispetto al resto del gruppo per un problema tecnico e per questo non era ancora stata intercettata. Nel video si vede il momento in cui il gommone israeliano si avvicina alla Marinette e i soldati salgono a bordo

Tutte le imbarcazioni della Flotilla sono state bloccate dall’Idf. Anche Marinette, l'ultima barca rimasta ancora in navigazione, “è stata intercettata alle 10:29 ora locale, a circa 42,5 miglia nautiche da Gaza". Lo riferisce la Global Sumud Flotilla. "In 38 ore, le forze navali di occupazione israeliane hanno intercettato illegalmente tutte le nostre 42 imbarcazioni ciascuna delle quali trasportava aiuti umanitari, volontari e la determinazione di rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza. Marinette ha navigato con lo spirito del sumud - fermezza - anche dopo aver visto il destino di 41 imbarcazioni prima di lei". Poi dall'organizzazione assicurano: "Questa non è la fine della nostra missione. La nostra determinazione ad affrontare le atrocità di Israele e a schierarci al fianco del popolo palestinese rimane incrollabile".

Barche bloccate e attivisti arrestati

Dalla sera di mercoledì l'esercito israeliano smantellato la Global Samud Flotilla, arrestando centinaia di attivisti da decine di imbarcazioni. La Marinette, battente bandiera polacca e con un equipaggio di sei persone, era l'ultima nave ancora in navigazione, intercettata per ultima in quanto, come aveva spiegato ieri il capitano australiano della barca, l'imbarcazione aveva avuto problemi al motore e quindi era rimasta indietro rispetto al gruppo. Il ministero degli Affari Esteri israeliano aveva precedentemente avvertito la Marinette che il suo era un "tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco sarà impedito".