Israel Prison Service ha diffuso un video che mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla trattenuti e portati in prigione. Oltre 450 volontari stranieri, tra cui Greta Thunberg, sono stati trattenuti dalle autorità israeliane. Secondo quanto riportato, la maggior parte potrebbe essere stata trasferita alla prigione di Ketziot nel sud di Israele
Global Sumud Flotilla, attivisti in carcere in Israele
