Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Global Sumud Flotilla, attivisti in carcere in Israele

Mondo

Israel Prison Service ha diffuso un video che mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla trattenuti e portati in prigione. Oltre 450 volontari stranieri, tra cui Greta Thunberg, sono stati trattenuti dalle autorità israeliane. Secondo quanto riportato, la maggior parte potrebbe essere stata trasferita alla prigione di Ketziot nel sud di Israele

Prossimi video

Global Sumud Flotilla, attivisti in carcere in Israele

Mondo

Fermata da Israele anche nave Marinette diretta a Gaza

Mondo

Immagini della stazione di Milano nel giorno dello sciopero

Mondo

Flotilla, la Marinette, l'ultima barca rimasta, abbordata dall'Idf

Mondo

Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga

Mondo

Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele

Mondo