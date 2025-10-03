Israele ha fermato l’ultima nave della Global Sumud Flotilla "Marinette" diretta a Gaza. Centinaia di volontari sono stati trattenuti, scatenando proteste internazionali e tensioni diplomatiche
Prossimi video
Global Sumud Flotilla, attivisti in carcere in Israele
Mondo
Fermata da Israele anche nave Marinette diretta a Gaza
Mondo
Immagini della stazione di Milano nel giorno dello sciopero
Mondo
Flotilla, la Marinette, l'ultima barca rimasta, abbordata dall'Idf
Mondo
Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga
Mondo
Marinette, ultima nave diretta a Gaza fermata da Israele
Mondo
Flotilla, Tajani: parlamentari in partenza, stanno bene
Mondo