A Gaza City numerosi palestinesi hanno abbandonato la città trasportando a piedi i propri averi. L’esercito israeliano ha comunicato agli abitanti rimasti, circa tra 600.000 e 700.000, l'ultima possibilità di fuga dalla città.
Prossimi video
Dalla Spagna alla Malesia i cortei pro Flotilla e Palestina
Mondo
Francia, sciopero e cortei contro tagli Legge di Bilancio
Mondo
Gaza City, palestinesi in fuga: nuova offensiva di Israele
Mondo
Flotilla, altre 45 navi turche in rotta su Gaza
Mondo
Nuove strade per insediamenti ebraici in Cisgiordania
Mondo
Il piano di pace di Trump, i punti controversi
Mondo
Manchester, attacco a Sinagoga, due morti, ucciso attentatore
Mondo