Il 1° ottobre oltre 100 lavoratori di Canada Post hanno protestato a Toronto durante la Giornata nazionale d’azione del sindacato CUPW, mentre lo sciopero blocca la consegna della posta da quasi una settimana. Il sindacato contesta i tagli al bilancio che prevedono la fine della consegna porta a porta e la chiusura degli uffici rurali. Il premier Mark Carney ha definito necessaria la ristrutturazione per evitare perdite milionarie. I postini denunciano gravi conseguenze per le comunità rurali e indigene. Le trattative con Canada Post restano bloccate in attesa di un’offerta concreta.
Prossimi video
Canada, sciopero dei postini contro tagli e riforma poste
Mondo
Indonesia, studenti sotto scuola crollata: i soccorsi
Mondo
Flotilla, proteste in tutto il mondo contro l’abbordaggio
Mondo
Abbordaggio Flotilla, confermato fermo Greta Thunberg
Mondo
Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani
Mondo
Shutdown, la Casa Bianca annuncia licenziamenti imminenti
Mondo
Flotilla, i militari israeliani salgono a bordo delle barche. VIDEO
Mondo