Canada, sciopero dei postini contro tagli e riforma poste

Mondo

Il 1° ottobre oltre 100 lavoratori di Canada Post hanno protestato a Toronto durante la Giornata nazionale d’azione del sindacato CUPW, mentre lo sciopero blocca la consegna della posta da quasi una settimana. Il sindacato contesta i tagli al bilancio che prevedono la fine della consegna porta a porta e la chiusura degli uffici rurali. Il premier Mark Carney ha definito necessaria la ristrutturazione per evitare perdite milionarie. I postini denunciano gravi conseguenze per le comunità rurali e indigene. Le trattative con Canada Post restano bloccate in attesa di un’offerta concreta.

