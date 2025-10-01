Terremoto nelle Filippine, decine di morti

Sale a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì 30 settembre le Filippine centrali. Il sisma ha colpito Bogo, una città di 90 mila abitanti vicino all'estremità settentrionale della popolosa isola di Cebu, provocando il crollo di edifici.
