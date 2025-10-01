Incendio doloso a Monaco, rinviata apertura Oktoberfest 2025

Un incendio doloso in un palazzo a nord di Monaco, causato da una disputa familiare, ha provocato almeno una vittima. La polizia ha scoperto esplosivi e trappole esplosive all’interno, neutralizzati dalle unità speciali. Per precauzione, l’apertura dell’Oktoberfest è stata rinviata fino alle 17 mentre proseguono le verifiche di sicurezza
