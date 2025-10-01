Una barca della Flotilla sarebbe stata "aggressivamente circondata" da una nave da guerra israeliana. Secondo quanto riportato, il capitano di una delle imbarcazioni in testa è stato costretto a effettuare una brusca manovra per evitare una collisione frontale.
Prossimi video
Flotilla, brusca manovra all’alba per evitare nave guerra
Mondo
Von der Leyen a Copenaghen: "Russia deve ripagare il danno"
Mondo
Ucraina, Zelensky lancia allarme per centrale Zaporizhzhia
Mondo
Ucraina, raid aereo russo su Kharkiv: almeno 6 feriti
Mondo
Alluvione Ibiza, uomo naviga strade allagate su materassino
Mondo
Spagna, gravi inondazioni a Ibiza dopo tempesta Gabrielle
Mondo
Indonesia, crollo scuola islamica: 90 dispersi sotto macerie
Mondo