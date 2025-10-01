Esplora tutte le offerte Sky
Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola dei Caraibi

Mondo

Le isole Bermuda sono state colpite dalle bande esterne dell'uragano Humberto, che ha provocato mare mosso, forti piogge e venti fino a 128 km/h. Situata a 475 chilometri a ovest-nordovest delle Bermuda, la tempesta di categoria 1 è diretta verso nord a 28 km/h.

