In Vietnam il passaggio del tifone Bualoi ha provocato gravi allagamenti nella regione di Nghe An, dove l’acqua ha parzialmente sommerso numerose abitazioni. Il tifone ha provocato almeno 19 morti e 21 dispersi in tutto il Paese.
Vietnam, tifone Bualoi: allagamenti, morti e dispersi
