Vietnam, tifone Bualoi: allagamenti, morti e dispersi

Mondo

In Vietnam il passaggio del tifone Bualoi ha provocato gravi allagamenti nella regione di Nghe An, dove l’acqua ha parzialmente sommerso numerose abitazioni. Il tifone ha provocato almeno 19 morti e 21 dispersi in tutto il Paese.

