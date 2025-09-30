Esplora tutte le offerte Sky
Pakistan, attentato kamikaze a Quetta

Mondo

A Quetta, in Pakistan, un attentato suicida davanti al quartier generale di una forza paramilitare ha causato almeno 10 morti e 33 feriti. Dopo l’esplosione, diversi uomini armati hanno assaltato l’edificio, dando inizio a uno scontro a fuoco con i militari. Tra le vittime civili e soldati

