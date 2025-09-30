Maltempo a Ibiza, auto bloccate nella città allagata

Immagini da Ibiza mostrano strade allagate durante le piogge torrenziali che hanno colpito le Baleari. In un video si vede un motorino sommerso dall’acqua, mentre l’agenzia AEMET avverte del rischio di alluvioni per le forti precipitazioni
