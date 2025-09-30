Esplora tutte le offerte Sky
Madagascar, giovani in protesta contro tagli del governo

Mondo

Ad Antananarivo, in Madagascar, i giovani hanno guidato proteste in tutta la città contro i tagli all'acqua e all'elettricità che colpiscono la popolazione. Almeno 22 persone sono morte durante gli scontri con le forze di sicurezza governative.

