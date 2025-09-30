Israele, proteste durante incontro Trump-Netanyahu

Il 29 settembre manifestanti si sono riuniti davanti a consolato e ambasciata USA a Tel Aviv e Gerusalemme mentre Trump incontrava Netanyahu a Washington. A guidare la protesta le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza da quasi due anni, che chiedono di imporre un accordo di pace. A Gerusalemme è stato organizzato un sit-in per sollecitare la fine della guerra. Washington ha presentato un piano di pace in 21 punti per colmare le divergenze con Israele.
