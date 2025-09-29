Usa, sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan: 4 morti

Spari all'interno di una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Sono salite a quattro, oltre all'attentatore, le persone rimaste uccise.
