Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre 50% voti

Il partito filoeuropeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso.

