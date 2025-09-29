Il partito filoeuropeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso.
Prossimi video
Israele, lancio di missile dallo Yemen: sirene a Tel Aviv
Mondo
Elezioni Moldavia, vince partito europeista con oltre 50%
Mondo
Cina, lanciati due satelliti Shiyan-30 nello Spazio
Mondo
Trump e Netanyahu, installazione Tel Aviv prima del vertice
Mondo
Vietnam, il tifone Bualoi provoca vittime e dispersi
Mondo
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre 50% voti
Mondo
Usa, sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan: 4 morti
Mondo