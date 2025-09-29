Meloni incontra Embaló presidente della Guinea Bissau

La premier italiana Giorgia Meloni e il presidente della Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló hanno confermato le ottime relazioni bilaterali. I due leader hanno discusso di cooperazione politica ed economica, con particolare attenzione al contrasto dei traffici illeciti, allo sviluppo di progetti comuni nel settore della pesca e ad iniziative di sviluppo sostenibile, rafforzando così i legami tra Italia e Guinea Bissau