La premier italiana Giorgia Meloni e il presidente della Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló hanno confermato le ottime relazioni bilaterali. I due leader hanno discusso di cooperazione politica ed economica, con particolare attenzione al contrasto dei traffici illeciti, allo sviluppo di progetti comuni nel settore della pesca e ad iniziative di sviluppo sostenibile, rafforzando così i legami tra Italia e Guinea Bissau
Prossimi video
Elezioni Moldavia, vince partito europeista con 50,2, ai filo russi 24 per cento
Mondo
Gaza, carestia e mancanza di cure per i palestinesi nella Striscia
Mondo
Meloni incontra Embaló presidente della Guinea Bissau
Mondo
Gaza City, Israele intensifica attacco
Mondo
Spagna, piogge record a Valencia: si teme alluvione
Mondo
Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo nel Guizhou
Mondo
Israele, lancio di missile dallo Yemen: sirene a Tel Aviv
Mondo