Israele, lancio di missile dallo Yemen: sirene a Tel Aviv

Il 29 settembre le sirene sono risuonate a Tel Aviv dopo il lancio di un missile dallo Yemen, intercettato dall’esercito israeliano. L’allerta è stata attivata in diverse zone del Paese dopo il lancio del proiettile. I ribelli Houthi hanno rivendicato attacchi con missili e droni verso Israele come gesto di solidarietà con i palestinesi dall’inizio della guerra.