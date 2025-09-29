Cina, lanciati due satelliti Shiyan-30 nello Spazio

Il 29 settembre la Cina ha lanciato due satelliti sperimentali Shiyan-30 01 e 02 dal centro spaziale di Xichang, nel Sichuan. Il decollo è avvenuto alle 11:00 ora di Pechino a bordo di un razzo Long March-2D. I satelliti sono entrati regolarmente in orbita e serviranno per testare tecnologie di osservazione terrestre. L’operazione rappresenta il 598° volo della serie di razzi Long March.