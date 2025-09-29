Il ponte più alto del mondo è stato inaugurato nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou. L’Huajiang Grand Canyon è alto 625 metri
Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo nel Guizhou
