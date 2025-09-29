Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo nel Guizhou

Mondo

Il ponte più alto del mondo è stato inaugurato nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou. L’Huajiang Grand Canyon è alto 625 metri

Prossimi video

Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo nel Guizhou

Mondo

Israele, lancio di missile dallo Yemen: sirene a Tel Aviv

Mondo

Elezioni Moldavia, vince partito europeista con oltre 50%

Mondo

Cina, lanciati due satelliti Shiyan-30 nello Spazio

Mondo

Trump e Netanyahu, installazione Tel Aviv prima del vertice

Mondo

Vietnam, il tifone Bualoi provoca vittime e dispersi

Mondo