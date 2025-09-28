Esplora tutte le offerte Sky
Voto Moldavia, il premier: attacchi informatici coordinati

Mondo

Il 28 settembre si sono aperti i seggi in Moldavia per elezioni cruciali sull’ingresso nell’UE. Il premier Dorin Recean ha denunciato tentativi di attacchi informatici contro il portale elettorale e migliaia di siti, tutti neutralizzati in tempo reale. Il voto oppone forze pro-europee e gruppi filo-russi che vogliono cambiare rotta politica. In caso di assenza di maggioranza, inizieranno negoziati complessi. Un terzo del Paese, la Transnistria, resta sotto controllo separatista filorusso.

