Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia

Il 28 settembre a Zaporizhzhia si è verificato un massiccio attacco russo. Mosca ha lanciato 595 droni e 48 missili contro l’Ucraina, colpendo soprattutto la capitale. Le difese ucraine ne hanno abbattuti 568 e 43, ma i raid hanno ucciso numerose persone. A Zaporizhzhia un missile ha colpito un edificio residenziale, secondo il governatore Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’attacco, durato oltre 12 ore, ha devastato cliniche, fabbriche e abitazioni.
