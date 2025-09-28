Esplora tutte le offerte Sky
North Carolina, spari da barca contro locale: morti e feriti

Mondo

Il 27 settembre un uomo ha aperto il fuoco da un’imbarcazione vicino a un ristorante di Southport, in North Carolina, uccidendo tre persone e ferendone almeno otto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 21:30 all’American Fish Company, lungo l’Intracoastal Waterway. La polizia ha fermato un sospetto dopo la fuga dal luogo dell’attacco. Il capo della polizia Todd Coring ha rassicurato che non ci sono ulteriori pericoli per la comunità.

