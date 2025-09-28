Esplora tutte le offerte Sky
Monaco, tra birra e tradizione è tempo di Oktoberfest

Mondo

Ogni settembre Monaco ospita l’Oktoberfest, il più grande festival della birra al mondo. Nato nel 1810, richiama ogni anno circa sette milioni di visitatori che consumano altrettanti litri di birra. Tra musiche, costumi tradizionali, giostre e sfilate, la festa trasforma la città in un tripudio bavarese. I grandi tendoni accolgono migliaia di persone tra brindisi, danze e convivialità.

