Si contano al momento quattro morti nell'attacco con droni lanciato in nottata dalla Russia su Kiev
Prossimi video
Papa: interi popoli piagati da guerre e sfruttamento
Mondo
Droni nei cieli d’Europa, incursioni quasi quotidiane
Mondo
Guerra Ucraina, notte di attacchi russi sul paese
Mondo
Guerra Ucraina, attacco russo nella notte: vittime a Kiev
Mondo
Russia, orsi polari occupano una stazione di ricerca
Mondo
Tel Aviv, migliaia di israeliani in piazza per pace a Gaza
Mondo
La Cina lancia un gruppo di satelliti nello spazio
Mondo