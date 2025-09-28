Barcellona, fuoco e tradizione nel festival di La Mercè

Il 27 settembre il Passeig de Gracia, a Barcellona, si è acceso con il celebre Correfoc, evento simbolo della festa di La Mercè. Tra diavoli e creature sputafuoco, la parata ha rappresentato “l’apertura delle porte dell’inferno”. Migliaia di spettatori hanno assistito allo spettacolo di draghi e bestie infuocate. Nato nel 1979, il Correfoc è oggi uno degli appuntamenti più attesi e richiama visitatori da tutto il mondo.
