Usa, 79enne denuncia agenti ICE per 50 milioni di dollari

Mondo

A Los Angeles un 79enne cittadino statunitense ha intentato una causa da 50 milioni di dollari contro gli agenti dell'immigrazione dopo essere stato aggredito durante un blitz presso il suo autolavaggio. All’esterno dell’edificio un agente ICE ha afferrato l'uomo e un secondo l’ha spinto a terra, provocandogli lesioni alle costole, ai gomiti e una commozione cerebrale.

