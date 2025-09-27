Uruguay, centinaia in piazza per la Marcia della Diversità

Il 26 settembre centinaia di persone hanno sfilato a Montevideo, in Uruguay, per celebrare la comunità LGBTQIA+. Tra canti e danze, i manifestanti hanno lanciato un messaggio di inclusione e diritti. Pur riconoscendo i progressi raggiunti, molti chiedono ulteriori passi verso l’uguaglianza. L’Uruguay, dove l’omosessualità è legale dal 1934, è all’avanguardia nei diritti LGBTQIA+, con leggi a tutela delle persone trans e il matrimonio egualitario.
