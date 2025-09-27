Seychelles al voto per nuovo presidente dell’arcipelago

Il 27 settembre nelle Seychelles si sono aperti i seggi sulle tre isole principali, con la maggior parte degli elettori concentrati a Mahé. Il voto conclude un processo iniziato il 25 settembre per le isole remote e i lavoratori essenziali. Circa 73.000 cittadini sceglieranno tra otto candidati, con il presidente Ramkalawan in cerca di rielezione contro Patrick Herminie. I risultati sono attesi per il 28 settembre. Tra le principali preoccupazioni: sovranità, ambiente e lotta alla droga.
