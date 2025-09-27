Messico, cittadini in marcia per ricordare studenti rapiti

A Città del Messico migliaia di persone hanno marciato per commemorare l’11esimo anniversario della scomparsa di 43 studenti universitari. Nel 2014 più di 100 studenti e insegnanti della città di Ayotzinapa sono stati aggrediti durante un viaggio e 43 di loro sono stati rapiti da membri della criminalità organizzata in collaborazione con la polizia locale.