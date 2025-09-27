Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina, Russia lancia attacco con 115 droni

Mondo

Nel corso della notte l’esercito russo ha lanciato 115 droni contro il territorio ucraino. Le difese aeree ucraine sono riuscite a neutralizzare 97 velivoli nemici, ma almeno 17 droni sono riusciti a colpire obiettivi in sei località differenti.

