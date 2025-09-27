Guerra Ucraina, Russia lancia attacco con 115 droni

Nel corso della notte l’esercito russo ha lanciato 115 droni contro il territorio ucraino. Le difese aeree ucraine sono riuscite a neutralizzare 97 velivoli nemici, ma almeno 17 droni sono riusciti a colpire obiettivi in sei località differenti.
