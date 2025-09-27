Esplora tutte le offerte Sky
Cisgiordania, esercito Israele demolisce casa palestinese

Mondo

In Cisgiordania l'esercito israeliano ha demolito la casa di un uomo palestinese responsabile di aver compiuto un attacco contro israeliani a una fermata dell'autobus a Gerusalemme. L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel villaggio di Al-Qibya e ha demolito la causa utilizzando degli esplosivi.

