Cisgiordania, esercito Israele demolisce casa palestinese

In Cisgiordania l'esercito israeliano ha demolito la casa di un uomo palestinese responsabile di aver compiuto un attacco contro israeliani a una fermata dell'autobus a Gerusalemme. L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel villaggio di Al-Qibya e ha demolito la causa utilizzando degli esplosivi.
