Barcellona, protesta contro overtourism con pistole ad acqua

Il 27 settembre attivisti hanno spruzzato acqua sui turisti all’ingresso di Parc Güell, a Barcellona, per denunciare il turismo di massa. I manifestanti hanno gridato “turisti a casa” e cantato Yellow Submarine con il testo adattato contro il turismo. La protesta è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del turismo. È l’ultima di una serie di manifestazioni contro l’impatto del turismo sulle città europee. A giugno migliaia di persone avevano già protestato a Barcellona contro l’overtourism.
