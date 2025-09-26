Esplora tutte le offerte Sky
Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi. Comey: “Sono innocente”

Mondo

L'ex direttore dell'Fbi, James Comey, è stato incriminato: un gran giurì ha dato il via libera a due capi d'accusa nei suoi confronti, uno su dichiarazioni false, l'altro su ostruzione alla giustizia. Comey si è sempre dichiarato innocente.

